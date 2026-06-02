Эксперт: нишевые культуры на Кубани показывают рентабельность до 300%

В Краснодарском крае в 2022–2024 годах зафиксирован значительный разрыв между традиционными и нишевыми сельхозкультурами по доходности и возможностям реализации. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования АПК региона.

Согласно базовым расчетам, пшеница 3-го класса формирует себестоимость 0,8–1 тыс. руб. за центнер при цене 0,9–1,2 тыс. руб. за центнер и доходности 10–15%. Подсолнечник обходится в 2,5–3 тыс. руб. за центнер при цене 3,5–4,5 тыс. руб. за центнер и рентабельности 30–40%. Полба и амарант показывают кратно более высокие результаты: до 200–300% и 150–250% соответственно при существенно более высокой себестоимости и цене реализации.

При этом операционные расходы на нишевые культуры выше из-за отсутствия селективных гербицидов и усложненной уборки. Однако ключевым фактором становится не производство, а сбыт. По мнению источника, основной риск смещается от агротехнологий к отсутствию гарантированных контрактов.

Как пояснили в Ассоциации, системные ограничения в регионе сводятся к трем блокам: дефицит семенного материала, слабая агротехнологическая база и отсутствие промышленной переработки. В госреестре по краю зафиксировано лишь две-три позиции по ряду нишевых культур, а технологии защиты растений и уборки остаются фрагментарными.

Дополнительным препятствием выступает инфраструктура: отсутствуют мощности по шелушению, очистке и сортировке полбы и амаранта, а элеваторы не принимают нестандартизированное сырье. В результате значительная часть добавленной стоимости уходит в переработку за пределами региона.

Анна Гречко