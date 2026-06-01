Каждый второй запрос на отдых в Сочи в июне поступает от жителей Сибири и Урала

Лидерами по числу запросов на отдых в Сочи в июне являются Москва и Санкт-Петербург. При этом, почти каждый второй запрос поступает из регионов Сибири и Урала. Таковы результаты исследования ГК «Мантера» на основе аналитики «Яндекс.Вордстат».

Фото: предоставлено Группой Мантера

География спроса показала, что лидером по абсолютному числу запросов на июньский отдых в Сочи среди городов России стала Москва (15%), на втором месте — Санкт-Петербург (10% выборки), на третьем — Новосибирск, на четвертом — Екатеринбург (по 4% каждый), на пятом — Дзержинск (3%). Также в топ-10 вошли Тюмень (3%), Чистополь (2%), Омск (2%), Челябинск (2%) и Нижний Новгород (2%).

В Омске индекс поискового интереса «отдых в Сочи в июне» составляет 229%, в Новосибирске — 191%, в Челябинске — 188%, в Екатеринбурге — 165%, в Санкт-

«Жители Сибири и Урала сегодня рассматривают Сочи как основное направление для раннего летнего отпуска внутри страны. Для этих регионов июнь на Черноморском побережье воспринимается как возможность получить полноценное лето раньше, чем в родных климатических условиях»,— комментирует коммерческий директор Группы «Мантера» Ольга Трояновская,

Почти 22% общего объема запросов на отдых в июне в Сочи составляют жители Поволжья, 17% — Московской области, около 12% — Сибири и почти 12% — Урала. При этом южные регионы страны демонстрируют сравнительно меньшую поисковую активность — около 5% запросов.

По мнению аналитиков «Мантеры», исследование демонстрирует изменение модели внутреннего туризма. Если раньше пик интереса к Сочи приходился преимущественно на июль и август, то теперь спрос смещается на начало сезона, констатируют эксперты Группы. «Туристы стремятся бронировать поездки в июне, когда курорт уже предлагает полноценную летнюю инфраструктуру, но при этом сохраняет более комфортную загрузку, мягкий климат и более привлекательные цены по сравнению с высоким сезоном»,— говорится в исследовании.

Как отмечает Ольга Трояновская, июнь в Сочи — все чаще воспринимается как альтернатива высокому летнему сезону, не столько как месяц для пляжного отдыха, но как время для универсального восстановления: туристы совмещают море, санаторно-курортные программы, велнес-инфраструктуру, гастрономию и отдых в горном кластере.

«Отдыхающие стремятся бронировать поездки в начале лета, когда курорт уже предлагает полноценную инфраструктуру и широкий выбор сервисов, но при этом сохраняет более комфортную загрузку и более привлекательную стоимость размещения по сравнению с июлем и августом»,— отмечает госпожа Трояновская.