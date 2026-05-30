Главные новости за 30 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Приморско-Ахтарске в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Также в городе зафиксировали последствия падения фрагментов беспилотника по пяти адресам.

В Армавире потушили пожар, возникший на территории перевалочной нефтебазы после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В ликвидации возгорания участвовали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России.

Средний чек летнего отдыха в Крыму в 2026 году вырос на 17–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время стоимость туров без перелета в Краснодарский край осталась практически на уровне 2025 года.

В Крыму начал работу онлайн-навигатор, с помощью которого водители могут узнать о наличии бензина на автозаправочных станциях. Запуск сервиса произошел на фоне перебоев с топливом в регионе.

В Краснодаре возбудили два уголовных дела о мошенничестве при изготовлении протезов для людей с инвалидностью. Поводом стали обращения двух жителей города с первой группой инвалидности.

В Туапсе предъявили обвинение 18-летнему местному жителю и его 17-летнему знакомому в приготовлении к террористическому акту. По версии следствия, они действовали под руководством куратора из запрещенной в РФ террористической организации, получили 30 долларов криптовалютой и изготовили взрывное устройство для административного здания, но их пресекли сотрудники ФСБ.

В Республике Адыгея в составе обхода Майкопа вблизи хутора Причтовский над федеральной дорогой А-159 ведется строительство путепровода. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».