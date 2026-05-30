В Приморско-Ахтарске при падении обломков БПЛА пострадал человек

В Приморско-Ахтарске в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительным данным, мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация ему не потребовалась. После осмотра и проведения необходимых мероприятий врачи приняли решение о дальнейшем амбулаторном наблюдении.

Также в городе зафиксировали последствия падения фрагментов беспилотника по пяти адресам. В результате происшествия повреждения получили частные домовладения. В жилых строениях нарушено остекление, повреждены отдельные элементы фасадов. На всех участках организовали работу оперативных и специальных служб, которые проводят обследование территорий и оценивают объем нанесенного ущерба.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации военного ведомства, воздушные цели ликвидировали в период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая.

Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областей. Кроме того, цели сбили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения, связанные с фото- и видеосъемкой, а также распространением информации о последствиях атак беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Запрет распространяется на публикацию сведений о местонахождении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Региональные власти неоднократно напоминали жителям и гостям края о необходимости соблюдать действующие меры безопасности и пользоваться только официальными источниками информации. Особое внимание уделяют предотвращению распространения материалов, которые могут содержать данные о работе систем защиты и последствиях атак.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Согласно действующим нормам, публикация запрещенной информации может повлечь наложение штрафа. Максимальный размер административных санкций достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик