В Крыму запустили онлайн-навигатор по наличию бензина на АЗС

В Крыму начал работу онлайн-навигатор, с помощью которого водители могут узнать о наличии бензина на автозаправочных станциях. Запуск сервиса произошел на фоне перебоев с топливом в регионе, сообщило Министерство топлива и энергетики региона. На портале ведомства появились разделы с актуальными данными по топливу на АЗС.

Глава республики Сергей Аксенов ранее информировал, что с 29 мая в Крыму введено ограничение на отпуск бензина АИ-95. Согласно решению, в одни руки отпускается не более 20 л в сутки.

«Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме»,— обратился к жителям господин Аксенов.

Аналогичные меры из-за проблем с поставками ранее приняли в Севастополе. Днем 29 мая губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что на заправках закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95. Он объяснил ситуацию «логистическими сложностями».

