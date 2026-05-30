АТОР: средний чек на летний отдых в Крыму вырос на 25%

Средний чек летнего отдыха в Крыму в 2026 году вырос на 17–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время стоимость туров без перелета в Краснодарский край осталась практически на уровне 2025 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным объединения, наиболее заметный рост расходов туристов зафиксирован именно на крымском направлении. Также подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах — в среднем на 13–15%. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге средний чек практически не изменился.

Сдержанная ценовая динамика на курортах Краснодарского края объясняется сразу несколькими факторами. В АТОР отмечают, что путевки в Анапу реализуются почти по прошлогодним ценам, гостиницы Сочи активно предлагают специальные условия размещения, а туристы в Сочи и Геленджике все чаще выбирают более короткие поездки и объекты размещения более низкой ценовой категории.

По оценке вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, общее повышение стоимости отдыха по внутренним направлениям в этом году составило 4–6%, что примерно вдвое ниже темпов роста, зафиксированных в 2025 году. Замедление роста цен, по мнению экспертов отрасли, создает более комфортные условия для туристов.

Одновременно участники рынка фиксируют изменение потребительского поведения. На фоне снижения покупательной способности часть россиян переориентируется с традиционных морских курортов на более доступные варианты отдыха недалеко от места проживания — у рек, озер и водохранилищ. Кроме того, растет спрос на гостиницы с меньшей звездностью и туры без включенного питания.

Как заключили в АТОР, если Крым в нынешнем сезоне демонстрирует рост среднего чека вслед за увеличением спроса и стоимости размещения, то курорты Краснодарского края пока удерживают цены благодаря высокой конкуренции между средствами размещения и более гибкой ценовой политике участников рынка.

Анна Гречко