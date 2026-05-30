Двое жителей Туапсинского района стали фигурантами дела о подготовке теракта

Следственный отдел по городу Туапсе СУ СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение двум местным жителям, один из которых является несовершеннолетним. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю. Фигурантам вменяют приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в марте 2026 года 18-летний житель Туапсинского района вступил в переписку через один из мессенджеров с неустановленным лицом, которое, по данным правоохранительных органов, связано с террористической организацией, запрещенной на территории Российской Федерации. Собеседник предложил молодому человеку за денежное вознаграждение изготовить самодельное взрывное устройство и передать его через тайниковую закладку для последующего совершения террористического акта в Туапсе.

Следствие считает, что обвиняемый согласился на предложение и привлек к противоправной деятельности своего 17-летнего знакомого. По указанию куратора молодые люди провели фото- и видеосъемку выбранного объекта, зафиксировали расположение камер наблюдения и элементов охраны, после чего передали материалы организатору. После изучения полученной информации куратор одобрил объект и подтвердил намерение организовать террористический акт.

В качестве части вознаграждения на криптовалютный кошелек одного из фигурантов перевели 30 долларов США. Остальную сумму, по данным следствия, обещали перечислить после изготовления взрывного устройства и его передачи через закладку. После этого 18-летний обвиняемый изготовил основной заряд самодельного взрывного устройства и подготовил необходимые компоненты для его дальнейшего использования.

Следователи считают, что целью злоумышленников было административное здание с массовым пребыванием людей. Реализовать задуманное фигуранты не смогли, поскольку их действия пресекли сотрудники краевого управления ФСБ России.

В ходе следственных действий оба обвиняемых признали вину. По ходатайству следствия суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Мария Удовик