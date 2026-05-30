В Армавире потушили пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

В Армавире потушили пожар, возникший на территории перевалочной нефтебазы после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате падения фрагментов БПЛА. Огонь оперативно локализовали и полностью ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Для устранения последствий пожара на месте организовали работу оперативных служб. В ликвидации возгорания участвовали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Специалисты обеспечили контроль за обстановкой и провели необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения огня.

По данным экстренных служб, ситуация находится под контролем. После завершения работ угрозы для жителей и объектов инфраструктуры не зафиксировали.

Ранее в Краснодарском крае неоднократно сообщали о работе систем противовоздушной обороны и отражении атак беспилотников. В регионе продолжают действовать ограничения на публикацию фото- и видеоматериалов, связанных с последствиями атак БПЛА, а также с работой средств ПВО и объектов критической инфраструктуры.

Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать установленные требования безопасности и ориентироваться исключительно на официальную информацию. За распространение сведений, подпадающих под действующие ограничения, предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за подобные нарушения может достигать 300 тыс. руб.

Обстоятельства происшествия и причины возгорания устанавливаются профильными службами. На месте завершили необходимые работы по обеспечению безопасности территории.

Мария Удовик