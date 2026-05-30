В Краснодаре директора фирмы подозревают в мошенничестве с протезами

В Краснодаре возбудили два уголовных дела о мошенничестве при изготовлении протезов для людей с инвалидностью. Поводом стали обращения двух жителей города с первой группой инвалидности, сообщает прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Люди пожаловались на то, что получили технические средства реабилитации ненадлежащего качества. Прокуратура Центрального округа Краснодара проверила эти факты.

Как выяснили проверяющие, руководитель одной коммерческой организации заключал с людьми договоры на изготовление и поставку протезов. Оплата шла через электронные сертификаты из федерального бюджета. Стоимость каждого заказа превышала 1 млн руб., уточнили в пресс-службе надзорного органа.

При проверке оказалось, что готовые изделия не соответствовали параметрам из индивидуальных программ реабилитации. А это напрямую повлияло на их качество и то, насколько они подходят пациентам.

Прокуратура передала собранные материалы в следственные органы. Там возбудили два уголовных дела. Статья — мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, были ли другие пострадавшие от работы этой организации. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Мария Удовик