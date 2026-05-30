На обходе Майкопа в Адыгее возводят путепровод длиной 61 метр

В Республике Адыгея в составе обхода Майкопа вблизи хутора Причтовский над федеральной дорогой А-159 ведется строительство путепровода. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Сейчас возле хутора Причтовский Майкопского района возводят путепровод длиной 61 погонный м. Осенью 2025 года подрядчик провел подготовительные работы — разбивку и выноску оси всей трассы, после чего началось устройство искусственных сооружений. На месте будущего объекта специалисты пробурили скважины, устроили опоры и ригели, смонтировали балки пролетного строения.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по омоноличиванию межбалочных швов, после чего дорожники приступят к устройству подъездов к сооружению. В состав нового участка обхода Майкопа войдут семь искусственных сооружений — мосты, путепроводы и транспортные развязки.

Ранее благодаря федеральной поддержке в республике были введены в эксплуатацию первая и вторая очереди, а также первый этап третьей очереди обхода. Возводимый участок станет логическим продолжением уже построенной трассы протяженностью 27 км. Завершить строительство обхода Майкопа планируется в 2032 году.

Как писал «Ъ-Кубань», в Адыгее по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году привели к нормативному состоянию почти 5 км автомобильной дороги «Обход Майкопа».

