Главные новости за 26 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае в завод по переработке семян, который возводит ООО «Хелианта», вложат более 6 млрд руб.

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, курировавший вопросы строительства, пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

Капитализация Фонда развития промышленности Краснодарского края в 2026 году достигла 9,3 млрд руб.

Малый и средний бизнес Туапсе, пострадавший в результате чрезвычайной ситуации, сможет получить льготное финансирование в фонде микрофинансирования Краснодарского края.

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иск на сумму более 252,4 млн руб. к компаниям «Краншип» и «Глубокие решения» из-за загрязнения Азовского моря после затопления судна в Керченском проливе в 2024 году.

В Краснодарском крае по итогам 2025 года за чертой бедности проживали 360 тыс. человек, что на 12,3% меньше показателя предыдущего года.

Бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева не признала требования Генпрокуратуры РФ по антикоррупционному иску об обращении имущества в доход государства.

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в районе Сочи.

В туристической отрасли Краснодарского края реализуется 199 инвестиционных проектов общим объемом около 1,4 трлн руб.

В Советском районном суде Краснодара коллегия присяжных признала троих жителей Сочи виновными в убийствах учредителей торговой компании «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, совершенных в начале 2000-х годов.