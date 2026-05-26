Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов пропал в зоне СВО

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов, курировавший вопросы строительства, пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили источники в силовых ведомствах. По их данным, говорить о гибели 35-летнего экс-вице-губернатора пока преждевременно, поскольку его тело до сих пор не найдено.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в декабре 2025 года Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 90 млн руб. Суд установил, что господин Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края и курируя в том числе департамент строительства, узнал о незаконных вознаграждениях генерального директора НАО «РСК КК» Василия Хеймана от субподрядчиков. Чиновник потребовал гендиректора передать ему денежное вознаграждение в размере, равном 50% суммы этих незаконных платежей, а взамен пообещал Хейману не принимать мер по фактам противоправной деятельности и «обеспечить дальнейшее бесперебойное финансирование строительных работ, выполняемых НАО «РСК КК». В ответ генеральный директор компании сообщил о требованиях чиновника в правоохранительные органы. 18 мая 2024 года сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали Сергея Власова в момент получения им 3 млн руб. В суде фигурант вину не признал.

На суде адвокаты господина Власова пытались построить линию защиты на отсутствии прямых доказательств того, что их подзащитный брал взятку или оказывал покровительство взяткодателю. Главным аргументом обвинения была запись разговоров вице-губернатора с Василием Хейманом, где, по мнению защиты, нет прямого или завуалированного требования, просьбы, угрозы, предложения заплатить собеседнику, а также нет указаний на то, что кто-либо соглашается и подтверждает получение денег от собеседника. «Встречается общее обсуждение вопросов финансов»,— сообщил суду один из адвокатов Сергея Власова.

По версии защиты, вице-губернатор и Василий Хейман обсуждали обычные моменты хозяйственной деятельности, а деньги, упомянутые в разговоре, якобы предназначались для оплаты услуг подрядчиков и субподрядчиков. Хейман якобы говорил Власову, что он «закинет ему деньги», но на какие цели — непонятно, утверждали адвокаты.

Василий Хейман являлся также ключевым свидетелем в уголовном деле еще одного бывшего «строительного» вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, арестованного 22 мая 2025 года и обвиненного в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным «Ъ-Кубань», господин Хейман отправился в зону СВО, его собственное уголовное дело о взяточничестве приостановлено.

Сергей Власов родился 19 сентября 1991 года в городе Боровичи Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения. С апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края. В декабре 2021 года возглавил ведомство. С марта 2022 года руководил департаментом строительства Краснодарского края, 1 декабря 2022 года стал вице-губернатором.

Михеенко Дмитрий