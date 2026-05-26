По итогам 2025 года численность населения за чертой бедности на Кубани сократилась на 12%

В Краснодарском крае по итогам 2025 года за чертой бедности проживали 360 тыс. человек, что на 12,3% меньше показателя предыдущего года. Об этом сообщает агентство «ПромРейтинг» со ссылкой на данные Росстата.

По численности населения с доходами ниже прожиточного минимума Кубань заняла третье место среди российских регионов. На первой строчке находится Москва, где за чертой бедности проживают 498,2 тыс. человек, что на 5,9% меньше в годовом выражении. Второе место занимает Московская область с показателем 380,5 тыс. человек (–10,2%). В пятерку также вошли Республика Дагестан — 355,5 тыс. человек (–6,1%) и Тюменская область — 299,9 тыс. человек (–6,7%).

Ранее министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев сообщал, что за последние пять лет более 206 тыс. жителей региона вышли из категории населения с доходами ниже прожиточного минимума.

