Пострадавшему из-за ЧС бизнесу Туапсе предоставят льготные займы

Малый и средний бизнес Туапсе, пострадавший в результате чрезвычайной ситуации, сможет получить льготное финансирование в фонде микрофинансирования Краснодарского края. Об этом сообщила исполнительный директор фонда Оксана Слюсарева в ходе конференции «Суперкомбо для инвестора: возможности для реализации инвестиционных проектов в Краснодарском крае».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, капитализация фонда составляет 4,2 млрд руб., что позволяет обеспечивать поступающие заявки на льготные займы. Программа предусматривает ставки от 0,1 до 6,5% годовых для приоритетных направлений, включая сельское хозяйство, промышленность, поддержку начинающих предпринимателей, а также проекты в рамках региональных брендов и туристических программ.

Отдельно отмечается, что для предпринимателей, пострадавших в условиях ЧС, действует специальный микрозаем «Специальный (ЧС)». Он предусматривает финансирование в объеме от 100 тыс. до 5 млн руб. под ставку 0,1% сроком от 3 до 24 месяцев.

Режим чрезвычайной ситуации в Туапсе был введен после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, произошедшего 28 апреля в результате атаки беспилотников. В результате инцидента на предприятии произошло возгорание и выброс нефтепродуктов из резервуара.

Вячеслав Рыжков