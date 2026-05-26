Бывшая судья Хахалева не признала требования генпрокуратуры по имуществу

Бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева не признала требования Генпрокуратуры РФ по антикоррупционному иску об обращении имущества в доход государства. Об этом в ходе судебного разбирательства заявила адвокат экс-судьи.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам представителя ответчика, истцом не были доказаны обстоятельства, на которые ссылается надзорное ведомство. Защита также указала, что в перечень имущества, которое Генпрокуратура требует обратить в доход государства, входит жилье, являющееся, по утверждению стороны ответчика, единственным местом проживания госпожи Хахалевой и ее троих несовершеннолетних детей.

Полномочия Наталии Хахалевой были прекращены 24 апреля 2026 года.

Вячеслав Рыжков

