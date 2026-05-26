Росприроднадзор подал иск на 252,4 млн рублей за загрязнение Азовского моря

Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иск на сумму более 252,4 млн руб. к компаниям «Краншип» и «Глубокие решения» из-за загрязнения Азовского моря после затопления судна в Керченском проливе в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Сведения о загрязнении акватории в Керчи поступили в управление в августе 2024 года. В ходе выездного обследования инспекторы установили, что в море затонула плавучая мастерская ПМ-583.

Ведомство выяснило, что собственником судна является ООО «Краншип». Эта компания передала плавучую мастерскую ООО «Глубокие решения» для разового перегона между причалами.

Росприроднадзор направил обеим организациям требования о добровольном возмещении ущерба. После отказа компенсировать вред ведомство обратилось в суд для принудительного взыскания.

