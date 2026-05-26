Инвестпортфель туристической сферы Кубани оценивается в 1,4 трлн рублей

В туристической отрасли Краснодарского края реализуется 199 инвестиционных проектов общим объемом около 1,4 трлн руб., включая 66 крупных инициатив на сумму более 820 млрд руб., курируемых региональным министерством курортов. Об этом сообщил начальник отдела реализации программ, инвестиций и развития курортной инфраструктуры краевого Минкурортов Алексей Харченко на конференции «Суперкомбо для инвестора: возможности для реализации инвестиционных проектов в Краснодарском крае».

По его словам, курортный сектор за последние пять лет существенно увеличил инвестиционную активность: совокупный объем соглашений, заключенных на муниципальном уровне, достиг порядка 1,4 трлн руб., тогда как по линии регионального министерства по крупным проектам — около 820 млрд руб. Реализация части инициатив уже началась, отметил он.

Среди применяемых инструментов поддержки инвесторов — предоставление земельных участков без торгов. Такой механизм, в частности, задействован в Сочи и Геленджике, где ряд проектов перешел в стадию строительства.

Дополнительно в регионе действует налоговая льгота для гостиниц и санаториев категории от трех звезд: после согласования инвесторы могут получить освобождение от налога на имущество сроком до десяти лет. По данным на конец мая 2026 года, этой мерой воспользовались около 12 организаций, уточнил представитель ведомства.

