В Краснодаре троих сочинцев признали виновными в убийствах владельцев местной компании

В Советском районном суде Краснодара коллегия присяжных признала троих жителей Сочи виновными в убийствах учредителей торговой компании «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, совершенных в начале 2000-х годов. Вердикт был оглашен 26 мая, пишет «Ъ».

Как сообщили в суде, присяжные сочли доказанной вину Антраника Яланузяна, Рафаела Чолокяна и Эдуарда Карагозяна по всем эпизодам обвинения. По версии гособвинения, причиной конфликта стал спор за контроль над торговыми объектами в Курортном городке Адлера.

Следствие установило, что компания «Кандагар» арендовала у муниципалитета участок площадью около 1,2 тыс. кв. м рядом с территорией санаторного комплекса «Адлеркурорт», где размещались десятки торговых павильонов. Одним из основателей бизнеса был участник войны в Афганистане Ашот Чакрян, а хозяйственной деятельностью занимались его брат Самвел Чакрян и Ишхан Капекян.

По данным обвинения, Антраник Яланузян, владевший кафе в Курортном городке, претендовал на участие в торговом бизнесе, однако отношения с владельцами «Кандагара» у него не сложились. После исчезновения Ашота Чакряна в 2001 году, судьба которого до сих пор неизвестна, Самвел Чакрян начал опасаться за свою безопасность.

Как полагает следствие, тогда Яланузян организовал устранение конкурентов, привлек к реализации плана сообщников и приобрел оружие. В сентябре 2001 года Самвел Чакрян был застрелен возле зала игровых автоматов в Курортном городке. Спустя несколько месяцев, в марте 2002 года, аналогичным образом был убит Ишхан Капекян — нападение произошло после свадебного банкета, а раненый предприниматель позже скончался в больнице.

По версии прокуратуры, после гибели владельцев «Кандагара» торговые объекты перешли под контроль лиц из окружения Антраника Яланузяна.

Преступления были раскрыты в 2022 году после показаний осужденных по другим уголовным делам. Подсудимые вину не признают и утверждают, что обвинение не располагает достаточными доказательствами их причастности к убийствам.