Главные новости за 25 мая. Новороссийск

Анапа вошла в число самых востребованных курортов Краснодарского края в летнем сезоне 2026 года. Также высокий спрос ожидается на отдых в Геленджике и Сочи.

Акции Новороссийского морского торгового порта начали расти после появления информации о включении государственного пакета компании в обновленную программу приватизации федерального имущества. К 10:42 мск бумаги НМТП прибавили 2,5% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. В ходе торгов стоимость акций поднималась до 9 руб. за бумагу.

Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Маслова.

За два дня наблюдений, 22 и 23 мая 2026 года, в Новороссийске не зарегистрировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, уровень загрязнения атмосферы оценивается как пониженный.

Интерес россиян к летнему отдыху на Черноморском побережье вырос. По данным туроператора «Алеан», число бронирований отелей в Анапе на июнь–август увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, в Крыму — на 12%, в Геленджике — на 10%.

В школах Новороссийска 26 мая состоятся торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года. Последний звонок прозвучит для почти 11 тыс. выпускников, для которых этот день станет символическим завершением важного этапа обучения и перехода к следующему уровню образования.

Ростовская компания «Юфоил» уведомило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом металлургической компании «Новоросметалл». Компания указала, что основанием для обращения в суд послужило неисполнение должником своих обязательств.