В Новороссийске последний звонок прозвенит для почти 11 тысяч выпускников

В школах Новороссийска 26 мая состоятся торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года. Последний звонок прозвучит для почти 11 тыс. выпускников, для которых этот день станет символическим завершением важного этапа обучения и перехода к следующему уровню образования, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Помимо одиннадцатиклассников, участие в торжественных мероприятиях примут и учащиеся четвертых классов. Для почти 5 тыс. школьников это событие также имеет особое значение, поскольку оно связано с окончанием начальной школы и переходом в среднее звено. В образовательных учреждениях подчеркивают, что подобные мероприятия фиксируют важный этап в становлении школьников и формировании дальнейшей образовательной траектории.

Отдельный этап начинается для старшеклассников. Около 6 тыс. учащихся готовятся к прохождению государственной итоговой аттестации. Уже 1 июня выпускники 11-х классов приступят к сдаче единого государственного экзамена. В этот день им предстоит продемонстрировать знания по истории, литературе и химии. На следующий день, 2 июня, основной период экзаменов начнется для девятиклассников, которые будут сдавать основной государственный экзамен по математике.

Власти и образовательные учреждения отмечают, что проведение всех мероприятий будет организовано с соблюдением установленных требований безопасности. Правоохранительные органы обеспечат охрану общественного порядка в период проведения школьных линеек и сопутствующих мероприятий.

Мария Удовик