Ростовская компания заявила о намерении подать иск о банкротстве «Новоросметалла»

Ростовская компания «Юфоил» уведомило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом металлургической компании «Новоросметалл». Соответствующие сведения опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания указала, что основанием для обращения в суд послужило неисполнение должником своих обязательств.

Таким образом, у производителя стали «Новоросметалл» может появиться еще один кредитор, требующий признания предприятия банкротом. Ранее с аналогичными намерениями выступили Западно-Сибирский электрометаллургический завод, ООО «Сибпроект», АО «Псковвтормет», а также Межрегиональная инспекция ФНС № 10.

Финансовое положение «Новоросметалла» в последнее время ухудшилось. Как следует из информации системы «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании по итогам 2025 года вырос более чем в 14 раз – до 5,1 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 358 млн руб. Выручка предприятия за прошлый год сократилась до 10 млрд руб. против 19,2 млрд руб. в 2024 году.

В самой компании финансовые трудности объясняли неблагоприятной ситуацией в отрасли: падением спроса на продукцию на фоне сокращения объемов строительства. Предприятие уже обращалось в налоговую службу с просьбой предоставить рассрочку по уплате налогов.

ООО «Новоросметалл» уже оказывался на грани банкротства в 2017 году. Тогда по иску налоговиков в компании вводили процедуру наблюдения, однако задолженность удалось погасить, и дело прекратили.

ООО «Новоросметалл» — один из крупных игроков металлургического рынка Юга России с уставным капиталом 2,3 млрд руб. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Предприятие специализируется на производстве стали. ООО «Юфоил» действует с 2017 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания работает в сфере неспециализированной оптовой торговли.

