Акции НМТП выросли на 2,5% после новостей о приватизации

Акции Новороссийского морского торгового порта начали расти после появления информации о включении государственного пакета компании в обновленную программу приватизации федерального имущества. По данным Московской биржи, к 10:42 мск бумаги НМТП прибавили 2,5% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. В ходе торгов стоимость акций поднималась до 9 руб. за бумагу.

Правительство России внесло изменения в программу приватизации федерального имущества на 2026–2028 годы. В документ включили планы по продаже 20% акций НМТП, принадлежащих государству. Соответствующее распоряжение 23 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее этот пакет уже присутствовал в предыдущих программах приватизации, однако в конце 2020 года упоминание о возможной продаже исключили из документа, рассчитанного на 2020–2022 годы.

Новороссийский морской торговый порт остается одной из крупнейших стивидорных групп России. Активы компании расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. Контрольный пакет НМТП находится у «Транснефть», при этом государство продолжает сохранять миноритарную долю.

«Ъ-Новороссийск» писал, что Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы по антимонопольному делу о повышении тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийска. Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

