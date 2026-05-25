С 1 июня в Анапе начнется купальный сезон

Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление подписала глава города Светлана Маслова, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы на галечных пляжах и на 1 км песчаных, ранее выведенных из зоны чрезвычайной ситуации. Также ведется установка необходимой инфраструктуры и продолжается отсыпка остальной пляжной территории чистым песком.

По словам госпожи Масловой, в ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» приступят к боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии. После этого начнется установка пляжной инфраструктуры.

