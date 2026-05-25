Анапа вошла в топ самых популярных курортов Кубани летом 2026 года

Анапа вошла в число самых востребованных курортов Краснодарского края в летнем сезоне 2026 года. Также высокий спрос ожидается на отдых в Геленджике и Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

По словам эксперта, именно черноморские направления сохраняют наибольшую популярность у туристов. Основной поток отдыхающих традиционно формируется за счет пляжного туризма. Как отметил Алексей Волков, по итогам летнего сезона туристический поток в Краснодарский край может увеличиться на 4–5% по сравнению с прошлым годом и превысить 9 млн человек.

Как ранее отмечал заместитель губернатора Александр Руппель, летом 2026 года в регионе будут работать более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью свыше 590 тыс. мест. По его словам, сегодня примерно каждый шестой гостиничный номер страны находится именно в Краснодарском крае.

За последние пять лет на Кубани открыли более 200 новых объектов размещения. В текущем году планируют ввести еще около 70 гостиниц и санаториев почти на 12 тыс. номеров. Среди новых проектов — пятизвездочный отель и санаторно-курортный комплекс в Анапе, а также крупный гостиничный объект в Сочи.

Высокий интерес к отдыху подтверждают и показатели раннего бронирования. Глубина продаж по отдельным направлениям уже достигает двух-трех месяцев. Черноморское побережье на летний сезон сейчас забронировано почти на 48%, Азовское — на 31%.

Власти региона также отмечают высокий уровень инвестиционной активности в санаторно-курортной отрасли. Сейчас в Краснодарском крае реализуют около 200 проектов общей стоимостью почти 1,4 трлн руб. В ближайшие годы номерной фонд региона планируют увеличить более чем на 70 тыс. номеров.

Мария Удовик