В Новороссийске сохраняется пониженный уровень загрязнения воздуха

За два дня наблюдений, 22 и 23 мая 2026 года, в Новороссийске не зарегистрировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, уровень загрязнения атмосферы оценивается как пониженный. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

По информации комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗОС) Новороссийска, в течение суток 22 мая 2026 года превышений предельно допустимых максимальных разовых концентраций (ПДКм.р.) по взвешенным веществам, сероводороду, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду не зафиксировано. Уровень загрязнения атмосферы в городе в этот день характеризовался как пониженный.

Аналогичная ситуация сохранилась и на следующие сутки. Как сообщили в КЛМЗОС Новороссийска, 23 мая 2026 года по тем же семи контролируемым веществам превышений ПДКм.р. также не выявлено. Загрязнение воздуха в городе в течение указанного периода оставалось на пониженном уровне.

Алина Зорина