Бронирования отелей в Анапе на лето выросли на 24%

Интерес россиян к летнему отдыху на Черноморском побережье вырос. По данным туроператора «Алеан», число бронирований отелей в Анапе на июнь–август увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, в Крыму — на 12%, в Геленджике — на 10%.

Сейчас в Анапе действуют скидки на летнее бронирование — от 10–15% до 40–50% по отдельным объектам. Некоторые отели увеличили размер скидок перед началом сезона. Многие предлагают бесплатное размещение детей до 15 лет. Активно бронируются как длительные заезды, так и туры выходного дня, в том числе на длинные выходные в День России. Наибольшим спросом пользуются отели с тарифом «все включено» в среднем ценовом сегменте.

В Геленджике активно бронируют популярные отели уровня 3–4 звезды с развитой инфраструктурой и трехразовым питанием, а также объекты эконом-сегмента. Туристы выбирают заезды на семь и более дней.

В начале летнего сезона самые бюджетные варианты размещения в трехзвездочных отелях с полным пансионом — в Анапе: от 47,8 тыс. руб. на семью из троих человек на семь ночей. В Геленджике — от 83,8 тыс. руб. По тарифу «все включено» наиболее доступные цены также в Анапе: от 65,6 тыс. руб. на троих на семь ночей в отеле три звезды, при этом много предложений в диапазоне 80–90 тыс. руб.

Алина Зорина