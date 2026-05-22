ЛЕСТОРИЯ — в числе лучших проектов для жизни в России

Жилой комплекс ЛЕСТОРИЯ, который НЕОМЕТРИЯ строит в Хостинском районе Сочи, вошел в ТОП-10 рейтинга лучших проектов для жизни, подготовленного совместно Московским бизнес-клубом и оргкомитетом премии «Рекорды рынка недвижимости».

Цель рейтинга — определить жилые проекты, которые максимально отвечают современным запросам покупателей на комфортное проживание.

Ключевыми критериями оценки стали преимущества самих проектов и локации, транспортная доступность, социальная инфраструктура и повседневные сервисы для удобной и комфортной жизни.

Эксперты жюри отметили прекрасное расположение жилого комплекса ЛЕСТОРИЯ — на берегу горной реки с благоустроенной набережной-променадом, в окружении Национального парка и в 7 минутах от моря. В числе преимуществ проекта: видовые скай-лаунж террасы на крышах домов, приватный двор-парк площадью 4,5 га и собственная аквазона с подогреваемыми бассейнами для детей и взрослых, сауной и пул-баром, наличие социальных объектов, включая крупнейший на юге России инновационный детский сад «Самшит», и развитая инфраструктура для жизни с востребованными сервисами.

Первая очередь проекта уже готовится к вводу в эксплуатацию, строительство всего проекта планируется завершить в следующем году. Потенциальным покупателям еще доступен пул квартир с различными планировками с минимальной стоимостью лота 10,1 млн рублей.

Застройщик: ООО СЗ «РОДИНА». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

