ЛЕСТОРИЯ в финале федеральной премии URBAN сразу в двух номинациях

Жилой комплекс бизнес-класса ЛЕСТОРИЯ от девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ вышел в финал федеральной премии в сфере недвижимости URBAN сразу в двух номинациях: «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса ЮФО и СКФО» и «Самый инвестиционно-привлекательный проект СКФО и ЮФО».

Фото: ФД Неометрия

Жюри премии оценивало преимущества проекта: продуктовую концепцию, благоустройство, качество отделки, инфраструктуру и инвестиционную привлекательность. Включение ЛЕСТОРИИ в число финалистов сразу двух номинаций говорит о сбалансированной концепции и широком наборе преимуществ проекта.

ЛЕСТОРИЯ — мультиформатный жилой комплекс бизнес-класса с велнес-средой и премиальным консьерж-сервисом 24/7 в Сочи. В фокусе концепции — повседневные потребности, комфорт и удобство будущих жителей, бережное отношение к окружающей среде, вариативность жизненных сценариев. Проект реализуется на основе принципа work-life blend, что позволяет комфортно миксовать отдых и работу. В распоряжении резидентов — подогреваемые бассейны под открытым небом, двухуровневый активити-центр, панорамные скай-лаунжи на кровлях, набережная-променад, бамбуковая роща и ландшафтный парк. Первая очередь проекта уже готовится ко вводу в эксплуатацию, строительство второй планируется завершить в следующем году.

Победителей федеральной премии URBAN объявят на торжественной церемонии, которая пройдет 17 июня в Сочи в рамках форума недвижимости «Движение». Желаем жилому комплексу ЛЕСТОРИЯ удачи в финале!

Застройщик: ООО СЗ «РОДИНА». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru