Главные новости за 20 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту травмирования школьников при обрушении балкона в общеобразовательном учреждении поселка Кача.

На полях форума Mallpic Sochi 7.0 корпорация «Остров Первый» заключила соглашение о сотрудничестве с Абхазией. Документ подписали директор муниципального учреждения «Горстройпроект» при администрации Сухум Астамур Пилия и учредитель, управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что за три летних месяца регион рассчитывает принять не менее 8,5 млн туристов. Глава Краснодарского края и начальник управления ФСБ России по региону Леонид Михайлюк провели координационное совещание, посвященное предстоящему летнему курортному сезону.

Работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов планируют завершить к 1 июня. Утечка нефтепродуктов произошла в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил освободить все санатории и детские лагеря региона от туристического налога до конца 2026 года. По словам главы региона, этим летом Краснодарский край примет со всей страны более 350 тыс. мальчиков и девочек, в том числе в крае отдохнут 210 тыс. местных детей.

В Армавире объявлена эвакуация жителей из-за угрозы подтопления. Угроза затопления прибрежных территорий Армавира сохраняется в связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп. Согласно информации специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть опасность достижения критических отметок.

Трое из девяти пострадавших выпускников в Севастополе находятся в тяжелом состоянии в результате обрушения козырька в школе №13. Обрушившийся козырек долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Конструкция не выдержала нагрузки в тот момент, когда туда вышли выпускники. Дети получили травмы различной степени тяжести.

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Сергей Дибров освобожден от должности после инцидента с жестоким обращением с животным. Поводом для решения стало распространенное в социальных сетях видео, на котором мужчина наносит удар бездомной собаке, спящей во дворе.

В Краснодарском крае продолжают устранять последствия залповых ливней, вызвавших локальные подтопления в ряде муниципалитетов. Основные работы сейчас сосредоточены на откачке воды с придомовых территорий и мониторинге гидрологической обстановки.

В Краснодарском крае к вводу во втором—четвертом кварталах 2026 года заявлено 258 тыс. кв. м складской недвижимости. Регион на сегодняшний день является крупнейшим складским рынком макрорегиона. Объем существующего качественного предложения на Кубани составляет сегодня 1,92 млн кв. м.