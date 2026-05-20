В Крыму уволили замдиректора КФУ, пнувшего бродячую собаку

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Сергей Дибров освобожден от должности после инцидента с жестоким обращением с животным. Об этом сообщил и. о. ректора вуза Владимир Курьянов в своем Telegram-канале.

Поводом для решения стало распространенное в социальных сетях видео, на котором мужчина наносит удар бездомной собаке, спящей во дворе в Симферополе.

В университете заявили, что подобное поведение «категорически несовместимо с ценностями вуза» и не может быть оправдано ни обстоятельствами, ни статусом сотрудника. Руководство КФУ подчеркнуло, что трудовые отношения с Сергеем Диброва прекращены.

«В стенах нашего университета нет места жестокости и бесчеловечному отношению к живым существам»,— отметил господин Курьянов, добавив, что вуз ориентирован не только на профессиональную подготовку студентов, но и на формирование у них ответственности и гуманного отношения к окружающим.

Вячеслав Рыжков