Летом Кубань примет около 8,5 млн туристов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что за три летних месяца регион рассчитывает принять не менее 8,5 млн туристов. Глава Краснодарского края и начальник управления ФСБ России по региону Леонид Михайлюк провели координационное совещание, посвященное предстоящему летнему курортному сезону, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам Вениамина Кондратьева, за майские праздники край принял 615 тыс. гостей, а с начала года регион посетили более 3 млн человек. Он отметил, что власти принимают меры для обеспечения качественного и безопасного отдыха на побережье. Глава региона также подчеркнул необходимость четкого межведомственного взаимодействия между краевыми органами власти, муниципалитетами и силовыми структурами, добавив, что от слаженных действий на всех уровнях зависят комфорт отдыхающих и экономическое развитие санаторно-курортной отрасли.

Заместитель губернатора Александр Руппель сообщил, что в этом году туристов будут принимать более 10 тыс. средств размещения. Они рассчитаны более чем н 590 тыс. мест — это около 300 тыс. номеров.

«На сегодняшний день фактически каждый шестой гостиничный номер в России находится именно в Краснодарском крае»,— сказал Александр Руппель.

Он также отметил, что за последние пять лет в регионе открыли более 200 новых средств размещения, а в этом году планируют запустить еще 70 объектов вместимостью порядка 12 тыс. номеров. Среди них — премиальный пятизвездочный отель и многофункциональный санаторно-курортный комплекс в Анапе, а также крупный гостиничный комплекс в Сочи.

Глубина бронирования по побережью достигает двух-трех месяцев. На летний сезон азовское побережье забронировано на 31%, черноморское — на 48%.

Санаторно-курортная сфера занимает второе место в инвестиционном портфеле Краснодарского края. В активной стадии находятся порядка 200 проектов на сумму почти 1,4 трлн руб. Это, как ожидается, позволит в ближайшие 10 лет увеличить номерной фонд более чем на 70 тыс. номеров.

Алина Зорина

