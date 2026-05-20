В Туапсе очистку пляжей от нефтепродуктов завершат к 1 июня

Работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов планируют завершить к 1 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Дмитрий Маслов на координационном совещании, которое провел глава МЧС России Александр Куренков, сообщает ТАСС.

Утечка нефтепродуктов произошла в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Дмитрий Маслов уточнил, что речь идет о центральном пляже Туапсе и других официальных пляжах. При этом боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, останутся на весь летний сезон.

Начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа мазута не обнаружено.