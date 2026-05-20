Три школьника находятся в тяжелом состоянии из-за падения балкона в Севастополе

Трое из девяти пострадавших выпускников в Севастополе находятся в тяжелом состоянии в результате обрушения козырька в школе №13. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Михаил Развожаев выехал на место происшествия в школу №13 в Каче для того, чтобы лично проконтролировать ситуацию. По его словам, обрушившийся козырек долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Конструкция не выдержала нагрузки в тот момент, когда туда вышли выпускники. Дети получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в детский комплекс. Сейчас одного из выпускников оперируют. Согласно предварительной информации, прямой угрозы для жизни нет. Михаил Развожаев отметил, что все вопросы, касающиеся операций, лечения и реабилитации, он будет держать на контроле.

«Отдельно хочу обратиться к родителям и самим ребятам: это выпускной класс. У всех были планы, впереди ЕГЭ, поступление в университеты. Мы обязательно подключимся к этой ситуации. Мы поможем каждому сдать экзамены и реализовать планы по поступлению, как только это позволит здоровье», — подчеркнул глава Севастополя.

