Десятки дворов затоплены после ливней в нескольких районах Кубани

В Краснодарском крае продолжают устранять последствия залповых ливней, вызвавших локальные подтопления в ряде муниципалитетов. Как сообщили в оперштабе Кубани, основные работы сейчас сосредоточены на откачке воды с придомовых территорий и мониторинге гидрологической обстановки.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В поселке Прикубанском Новокубанского района подтоплено 37 дворовых территорий, при этом вода в жилые дома не заходила. В Армавире из-за подъема грунтовых вод зафиксированы подтопления на семи придомовых участках, ведется откачка, работают мониторинговые группы.

В станице Геймановской Тбилисского района после аналогичных явлений вода была откачана с четырех дворов, в настоящее время подтоплений там нет. В Усть-Лабинском районе подтопление трех дворов в хуторе Красном ликвидировано естественным сходом воды, продолжается расчистка дороги ст. Ладожская — х. Братский, где ранее произошел сход грязевой массы.

Повышение уровня воды зафиксировано на ряде рек региона, включая Горькую Балку в Новокубанском районе, Лабу в Лабинске и поселке Мостовском, Ецоку в станице Ахметовской и Протоку в селе Ачуево. По данным служб, в ряде точек наблюдается постепенный спад уровней.

На территории края продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сохранение ливней, гроз, града и усиление ветра в отдельных районах.

Вячеслав Рыжков