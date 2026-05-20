«Остров Первый» и власти Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

На полях форума Mallpic Sochi 7.0 корпорация «Остров Первый» заключила соглашение о сотрудничестве с Абхазией. Документ подписали директор муниципального учреждения «Горстройпроект» при администрации Сухум Астамур Пилия и учредитель, управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров

Соглашение предусматривает комплексное восстановление пирсов, набережных и гидротехнических сооружений. Как рассказал корреспонденту «Ъ-Кубань» господин Шакиров, администрация Абхазии обратилась к корпорации с просьбой помочь в ремонте ключевых объектов прибрежной инфраструктуры и поддержке строительства современного гостиничного комплекса.

В рамках сотрудничества планируется два проекта. Первый — восстановление туристической инфраструктуры в течение 11–12 месяцев с бюджетом около 500 млн руб, а второй — возведение гостиничного комплекса с проектированием и получением разрешений; завершить строительство намерены через два–три года при инвестициях до 5 млрд руб.

Булат Шакиров отдельно отметил, что работы будут вестись на коммерческих условиях с привлечением частных инвестиций. Компания рассчитывает на поддержку администрации Абхазии в оформлении документов и подборе подходящего земельного участка.

«Я считаю, что самое время настало запустить проект в Абхазии. Тем более если вы знаете, в прошлом году заработал аэропорт, а в этом месяце начал вновь курсировать рейс между Сочи и Сухумом. Поэтому я считаю, что у наших людей должна, вот эта старая советская традиция морских путешествий по курортам юга России и Абхазии, восстанавливаться», — заявил господин Шакиров.

Корпорация также завершает строительство отеля в Сочи и готовится к началу возведения крупного проекта в Анапе.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что корпорация «Остров первый» планировала инвестировать более 250 млн руб. в проект насыпного острова в Сочи до 2026 года, а общий объем вложений в создание искусственной территории напротив Мацестинского виадука оценивался в 1 трлн руб.,

Алина Зорина, Нурий Бзасежев