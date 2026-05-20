Из-за обрушения балкона в Севастополе возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту травмирования школьников при обрушении балкона в общеобразовательном учреждении поселка Кача. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось утром на территории школы: обрушился балкон, расположенный на втором этаже здания. В результате инцидента десять учеников получили травмы различной степени тяжести. По данным следствия, здание ввели в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

