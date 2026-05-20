На Кубани до конца 2026 года введут 258 тысяч квадратных метров складов

В Краснодарском крае к вводу во втором—четвертом кварталах 2026 года заявлено 258 тыс. кв. м складской недвижимости. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил партнер NF Group Константин Фомиченко. По его словам, регион на сегодняшний день является крупнейшим складским рынком макрорегиона. Объем существующего качественного предложения на Кубани составляет сегодня 1,92 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На втором месте в ЮФО по объему качественных складских площадей, по данным NF Group, находится Ростовская область с 1,24 млн кв. м. Прогноз по Дону до конца года — ввод 58 тыс. кв. м. В Ставропольском крае объем существующего предложения составляет 260 тыс. кв. м, а заявленный ввод — 41,6 тыс. кв. м.

В Крыму при текущем объеме качественных складов 137,8 тыс. кв. м в 2026 году заявлено к вводу 208 тыс. кв. м. По мнению господина Фомиченко, если эти планы будут реализованы, рынок республики может фактически перейти в другую весовую категорию.

«Рынок складской недвижимости указанных регионов демонстрирует увеличение темпов прироста качественных площадей A и B классов. Рекордным для макрорегиона стал 2025 год, когда в эксплуатацию было введено 589 тыс. кв. м складов. Из этого объема 241 тыс. кв. м, или 41%, пришлись на Краснодарский край, еще 202 тыс. кв. м, или 34%,— на Ростовскую область. Эта статистика фиксирует не только строительную активность девелоперов, но и изменение роли юга в российской логистике»,— говорит Константин Фомиченко.

По мнению экспертов, Краснодарский край и Ростовская область становятся главными центрами притяжения складского капитала благодаря сочетанию портовой инфраструктуры, агропромышленного комплекса, крупных потребительских рынков и транзитных потоков. Для складского бизнеса это редкая комбинация: регион одновременно производит, потребляет, перерабатывает и распределяет товар.

По итогам первого квартала 2026 года, по данным NF Group, общий объем качественных складских площадей в ЮФО и СКФО достиг 4,1 млн кв. м. Это 18% от общего объема качественного складского предложения в российских регионах, если не учитывать Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом дисбаланс между округами остается значительным: на ЮФО приходится 3,7 млн кв. м, на СКФО — только 390 тыс. кв. м.

Рост спроса и ограниченность качественного предложения отразились на ставках. По оценке NF Group, диапазон средних ставок аренды для складской недвижимости класса А в макрорегионе составляет 9,5–10,5 тыс. руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов.

Подробнее о рынке складской недвижимости в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — читайте в материале «Review. Юг России» «Все складывается вместе».

Михеенко Дмитрий