Главные новости за 16 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре состоялся Суперфинал чемпионата «Локобаскет — Школьная лига», в котором приняли участие 32 команды из 21 региона России.

В ночь с 15 на 16 мая над Кубанью и другими регионами России силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников.

Медицинский центр «Новомед Дети» выступил с публичным обращением в связи с угрозами, поступающими в адрес врача Елены Крылосовой после смерти пациента от анафилактического шока.

Несколько поездов, следующих через Краснодарский край, были задержаны из-за перекрытия движения по Крымскому мосту в ночь на 16 мая.

Лабораторные исследования не выявили превышений по содержанию нефтепродуктов в акватории Геленджика.

В Славянске-на-Кубани обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата.

Музеи, галереи и выставочные залы Кубани подготовили программу на «Ночь музеев».

Бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Джамбулат Хатуов рассматривается в качестве основного кандидата на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.