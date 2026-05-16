В Славянске-на-Кубани нашли обломки БПЛА

В Славянске-на-Кубани обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Обломки БПЛА упали на территории двух частных домовладений. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 9:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 13 беспилотников над рядом регионов, включая Краснодарский край, а также над акваторией Азовского моря.

Кроме того, в течение ночи с 15 на 16 мая, по данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены 138 беспилотных летательных аппаратов над территориями нескольких российских регионов, включая Краснодарский край, и акваториями Азовского и Черного морей.

Также утром 16 мая дважды объявлялась угроза атаки БПЛА в Сочи, а в аэропортах Краснодарского края вводились временные ограничения на полеты.

