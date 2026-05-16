В Краснодаре прошел Суперфинал чемпионата «Локобаскет – Школьная лига»

В Краснодаре состоялся Суперфинал чемпионата «Локобаскет – Школьная лига», в котором приняли участие 32 команды из 21 региона России. Турнир прошел при поддержке профильных спортивных организаций и собрал сильнейшие школьные баскетбольные коллективы страны, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По итогам соревнований среди юношей победу одержала команда Новгородской области, второе место заняли представители Тульской области, третье — школьники Ставропольского края. В женском турнире первое место завоевали спортсменки из Калининградской области, серебро досталось команде Удмуртии, бронза — представительницам Хакасии.

В рамках Суперфинала также прошел «Матч юных звезд», в котором сыграли наиболее яркие участники турнира. В нем приняли участие и школьники из Краснодарского края — юноши из Абинского района, ранее ставшие призерами финала Южного федерального округа.

Президент чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев отметил рост уровня соревнований и расширение географии участников, подчеркнув, что в текущем сезоне к проекту присоединилась Республика Саха (Якутия). Он также поблагодарил партнеров турнира за поддержку развития школьного спорта.

Гостями финальных матчей стали известные представители российского спорта, в том числе чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня, олимпийский чемпион Александр Москаленко, а также Герой России Евгений Мосейко.

Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига» проводится с 2006 года под патронажем профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» при поддержке ОАО «РЖД», Минспорта и Минпросвещения России, а также Российской федерации баскетбола. В отборочном цикле 2026 года приняли участие более 250 тыс. школьников из 48 регионов страны.

Вячеслав Рыжков