Бывший вице-губернатор Кубани может занять пост замминистра Минприроды РФ

Бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Джамбулат Хатуов рассматривается в качестве основного кандидата на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками.

Речь идет о вакансии, освободившейся после ухода Дениса Буцаева. По информации собеседников издания, Джамбулат Хатуов может получить статус первого заместителя министра. Среди других претендентов на должность также назывались представители правительства Московской области и руководитель одного из профильных департаментов Минприроды.

В настоящее время Хатуов занимает пост заместителя руководителя секретариата вице-премьера Дмитрий Патрушев. Ранее он более шести лет работал первым вице-губернатором Краснодарского края, курируя агропромышленный комплекс и ряд других направлений.

Политическую карьеру Джамбулат Хатуов начал в Успенском районе Краснодарского края, где в 1990-х годах избирался депутатом и председателем районного совета. В 2002 году он возглавил район, а позднее занимал пост мэра Армавира. В 2008 году временно исполнял обязанности главы Сочи.

С 2016 по 2021 год Хатуов работал в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, где сначала занимал должность заместителя министра, а затем первого заместителя главы ведомства. После ухода из министерства он возглавил ООО Mantera Group, а в 2024 году перешел на работу в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева.

