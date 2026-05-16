Музеи, галереи и выставочные залы Кубани подготовили программу на «Ночь музеев»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил жителей и гостей региона принять участие во всероссийской акции «Ночь музеев», которая в 2026 году проходит под девизом «Родное» и посвящена Году единства народов России.

По словам главы региона, музеи, галереи и выставочные пространства Кубани подготовили обширную культурную программу, включающую исторические квесты, викторины, тематические экскурсии и творческие мастер-классы.

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына посетителям представят выставки «История Кубани. Земляки и соседи», «Золото сарматов. Искусство древних мастеров» и «Град Екатеринодар». Также запланированы мастер-классы по живописи и созданию сувениров с элементами народных орнаментов, а вечером пройдет экскурсия «Краснодарская улица Красная».

В музее имени Ф.А. Коваленко состоятся интерактивные программы, лекции и презентации, а также выступление коллектива «Симфоническая Капелла».

Арт-резиденция «Дом книги» подготовила проект «Выставка за 12 часов», в рамках которого художники, скульпторы и музыканты будут создавать работы в присутствии зрителей. Вечером готовая экспозиция откроется для посещения.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств организуют мастер-классы по живописи и лепке, а также показ дизайнерской одежды.

Кроме того, экскурсионные и мультимедийные программы подготовил исторический парк «Россия — моя история». Аналогичные тематические мероприятия, посвященные истории и культуре народов Кубани, пройдут и в других учреждениях культуры региона.

