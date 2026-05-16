В Геленджике не выявили превышений по содержанию нефтепродуктов в море

Лабораторные исследования не выявили превышений по содержанию нефтепродуктов в акватории Геленджика, сообщили в администрации курорта.

Проверки проводились в Геленджикской бухте экологической рабочей группой при городской думе совместно со специалистами АО «Южморгеология». Пробы отбирались в районе Центрального пляжа, у «Тихой гавани», вблизи «Хижины рыбака», а также в двух точках Голубой бухты.

По результатам анализа, содержание нефтепродуктов во всех образцах находится на уровне многолетних фоновых значений и существенно ниже предельно допустимых концентраций.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о завершении завоза песка на участок пляжа в Анапе протяженностью около 3 км — от центрального пляжа до санатория «Бимлюк». Всего на береговую линию было доставлено 74,3 тыс. куб. м песка.

