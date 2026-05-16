За ночь над Краснодарским краем и другими регионами сбили 138 БПЛА

В ночь с 15 на 16 мая над Кубанью и другими регионами России силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников, сообщает министерство обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным министерства, в период с 20:00 15 мая до 07:00 16 мая средства противовоздушной обороны перехватили беспилотники над Белгородской, Курской, Ростовской, Тульской, Тверской и другими областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, над акваториями Черного и Азовского морей, над Московским регионом.

София Моисеенко