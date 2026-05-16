Клиника в Новороссийске, где умер ребенок, сообщила об угрозах врачу

Медицинский центр «Новомед Дети» выступил с публичным обращением в связи с угрозами, поступающими в адрес врача Елены Крылосовой после смерти пациента от анафилактического шока.

Как сообщили в клинике, родственники погибшего ребенка пытаются получить персональные данные медика, в том числе через звонки в кол-центр учреждения. В медцентре заявили, что врач подвергается прямым угрозам расправы, в связи с чем администрация была вынуждена усилить меры безопасности.

В заявлении клиники подчеркивается, что медицинская помощь пациенту оказывалась в соответствии с действующими протоколами и стандартами, а реанимационные мероприятия были проведены сразу после ухудшения состояния ребенка. В настоящее время обстоятельства произошедшего и причины смерти устанавливаются в рамках следственных действий.

Представители медцентра также сообщили, что материалы по факту угроз убийством переданы в правоохранительные органы для правовой оценки действий лиц, причастных к угрозам и распространению, по мнению учреждения, недостоверной информации в интернете. Врач обратилась в органы внутренних дел с просьбой обеспечить безопасность ей и членам ее семьи.

В клинике призвали воздержаться от давления на медицинских работников и решать спорные вопросы исключительно в правовом поле, выразив соболезнования родственникам погибшего ребенка.

Вячеслав Рыжков