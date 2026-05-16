Из-за приостановки движения по Крымскому мосту на Кубани задержаны 12 поездов

Задерживаются 12 пассажирских поездов, следующих через Краснодарский край, на фоне временного перекрытия движения по Крымскому мосту в ночь на 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

По данным СКЖД, начиная с 02:25 движение ряда составов было ограничено, в результате чего задержки достигают до 6,5 часа. В компании уточнили, что пассажиры поездов, опаздывающих более чем на четыре часа, обеспечиваются бутилированной водой и питанием.

По информации перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», к утру 16 мая фиксировались задержки пяти поездов, следующих из Крыма, и пяти составов в обратном направлении. При этом отмечается, что время задержек может корректироваться по мере изменения обстановки.

