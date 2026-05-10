В День Победы в горах Сочи развернули 81-метровую Георгиевскую ленту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта Газпром Поляна Фото: пресс-служба курорта Газпром Поляна

В День Победы на курорте «Красная поляна» организовывали полевую кухню и пели песни военных лет, на «Газпром Поляне» развернули георгиевскую ленту длиной 81 метр, а на «Розе Хутор» провели акцию «Значок памяти» и фотовыставку «Бессмертный полк».

На курорте Красная Поляна 9 мая отмечали сразу в двух локациях. На отметке Поляна 540 гостям курорта вручали Георгиевские ленты и провели музыкальный перфоманс. Одновременно в парке «Времена года» шла основная программа. На отметке Поляна 960 была организована фотозона и тематическая зона с полевой кухней, где все желающие могли попробовать блюда военного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта Газпром Поляна Фото: пресс-служба курорта Газпром Поляна

На лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» курорта Газпром Поляна прошла патриотическая акция. Перед официальным открытием фестиваля «Гонка Наша Победа», который собрал 2,5 тыс. спортсменов со всей России гости, сотрудники курорта и участники забега совместно развернули Георгиевскую ленту длиной 81 м. Затем была объявлена минута молчания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Ставский Фото: Николай Ставский

На курорте Роза Хуторе певцы и музыканты исполняли хиты военных лет, казачьи песни ,а также провели акцию «Значок памяти», в ходе которой раздавались праздничные значки и георгиевские ленточки. На полевой кухне местный ресторан готовил солдатскую кашу, на Романовом мосту была организована тематическая фотозона. Также работала фотовыставка «Бессмертный полк» с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны – родственниками сотрудников курорта. Вечером в Горном клубе «Спорт-марафон» прошел показ художественно-документального фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах».