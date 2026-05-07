Главные новости за 7 мая. Новороссийск
В ночь с 6 на 7 мая над регионами России, в том числе над акваторией Черного моря, сбили 347 беспилотников ВСУ.
В Новороссийске муниципальные парковки сделают бесплатными с 9 по 11 мая.
Парад Победы пройдет с участием зрителей в Новороссийске.
На период проведения парада Победы в Новороссийске введут ограничения движения в центре города.
Днем 7 мая в Новороссийске, Анапе и Геленджике вводили угрозу атаки БПЛА.
Более 60% отелей «все включено» в России приходится на Анапу.
Здание школы №1 в Геленджике признали объектом культурного наследия регионального значения.