Парад Победы пройдет с участием зрителей в Новороссийске

Жители и гости Новороссийска смогут присутствовать на параде Победы 9 мая. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что в зоне проведения мероприятий будут работать контрольно-пропускные пункты.

Военный парад, посвященный 81-й годовщине со Дня Победы, начнется в Новороссийске в 10:00. Контрольно-пропускные пункты начнут свою работу с 08:00, всего их будет пять: в районе ТРЦ «Красная Площадь», на улицах Коммунистическая и Верейского, а также рядом с памятником «Освободителям Новороссийска». В зоне проведения парада Победы будут функционировать пункты раздачи воды.

Через контрольно-пропускные пункты категорически запрещается проносить взрывчатые вещества, любые виды оружия (в том числе предметы самообороны), средства маскировки, огнеопасные и пиротехнические средства, стеклянные бутылки и банки, все виды жидкостей и продукты питания, флаги и баннеры, крупногабаритные вещи. Ограничения распространяются на профессиональное оборудование для съемки фото и видео, нельзя проносить портативные зарядки, сыпучие вещества, средства индивидуальной мобильности и электронные нагревающие устройства. На парад нельзя будет пройти с животными.

Жителей Новороссийска призвали не оставлять автомобили в центре города в зоне проведения парада Победы. В целях антитеррористической безопасности транспортные средства, оставленные в районе перекрытий, будут эвакуированы.