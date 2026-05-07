Сигнал атаки БПЛА отменили в Новороссийске

В Новороссийске отменен режим тревоги по БПЛА, об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска сообщил, что в настоящее время опасность для жителей и гостей муниципалитета отсутствует. Тревога из-за атаки беспилотников действовала на территории города меньше часа.

Угрозу атаки БПЛА в Новороссийске объявляли и ночью 7 мая, но режим был отменен спустя непродолжительное время. Сейчас угроза действует в Анапе и Геленджике.

София Моисеенко